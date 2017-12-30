ISPARTA'DA YENİ YIL PASTALARI HAZIR!

Yeni yıla günler kala pastane sekterüde hareketlenmeye ve yeni yıl pastaları vitrinleri süslemeye başladı.Isparta'da 1999 yılından itibaren pastane ve çikolata sektöründe hizmet veren Ezgi Pastanesi yeni yıl için hazırlamış oldukları pasta ürünlerini vatandaşların beğenisine sundu.Ezgi Pastanesi işletmecisi Akif Demirci ''Öncelikli amacımız sizlere hijyenik, sağlıklı, lezzetli ürünlerle ve pastalarda özgün tasarımlarımızla hayatınıza fark katmaktır.Pasta, patisserie, çikolata ve şekerleme çeşitlerimizde klasik ürünlerin dışında görsel ve lezzet olarak fark yaratmak için sürekli kendimizi yenileyerek ürün yelpazemizi genişletmekteyiz.Geleneksel Türk damak tadına uygun ve her geçen yıl kendimizi daha da geliştirerek farklı lezzetlerle de çağımıza ayak uydurarak uzun yıllar sizlerle birlikte, sizlerin hayatına değişik tatlar katmayı umuyoruz.'' şeklinde konuştu.Cumhuriyet Caddesi No: 26 Isparta +90 246 232 59 01