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700 TL

Isparta'nın yeni nesil yazar kasa satış noktası Yavuz Elekronik'te kampanyalar devam ediyor.Tüm işyeri, mağazaların ihtiyaç duyabileceği ayrıca restoranlar için yazılımları ,uygulamaları, yemek kartlarını destekleyen masaüstü ve mobil yeni nesil yazar kasalar tüm banka kartlarıyla uyumlu çalışıyor.Ayrıca yeni nesil profilo yazar kasa TÜBİTAK ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmış olup içerisinde yüklü bir çok kurumsal uygulama barındıyor,Şimdiden başlayan fiyatlarla Yavuz Elektronik'tePiri Mehmet mahallesi 1721 sokak No:8/A(Davraz Yaşam Hastanesi arkası)0246 441 71 710545 441 71 71