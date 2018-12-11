Isparta'nın yeni nesil yazar kasa satış noktası Yavuz Elekronik'te kampanyalar devam ediyor.
Tüm işyeri, mağazaların ihtiyaç duyabileceği ayrıca restoranlar için yazılımları ,uygulamaları, yemek kartlarını destekleyen masaüstü ve mobil yeni nesil yazar kasalar tüm banka kartlarıyla uyumlu çalışıyor.
''Eski yazar kasanı getir yenisini götür'' kampanyasına katılın 400 TL avantaj sağlayın!
Ayrıca yeni nesil profilo yazar kasa TÜBİTAK ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmış olup içerisinde yüklü bir çok kurumsal uygulama barındıyor,
Şimdi 700 TL'den başlayan fiyatlarla Yavuz Elektronik'te
Yavuz Elektonik iletişim;
Piri Mehmet mahallesi 1721 sokak No:8/A
(Davraz Yaşam Hastanesi arkası)
Diğer kampanyalar ve ayrıntılı bilgi için telefon numaraları
0246 441 71 71
0545 441 71 71