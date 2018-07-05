ISPARTA'DA YENİ NESİL PERDE'YE YOĞUN TALEP



Isparta'da perde,çeyiz ve tekstil sektörünün önemli isimlerinden Papatya Konsept'in getirdiği yeni nesil lens perde modelleri yoğun ilgi gördü.

Isparta'da ilk kez Papatya'da görücüye çıkan yeni nesil ve çok fonksiyonlu perdenin inanılmaz özellikleri var.



Dikey tül perde olarak bilinen bu perde, özel mekanik aksamı ile ister güneşlik, isterseniz tül perde olarakta kullanılabiliyor.

Kolay kullanımı sayesinde tek bir hareketle perde istenilen ayarda açılabiliyor ve yine basit bir şekilde kapanabiliyor.

Ayrıca ürünün renk ve desen çeşitliliği ile her eve ve konsepte uyarlanabiliyor.

Pirimehmet Mahallesi 1736 Sokak No:6 ISPARTA