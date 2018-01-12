ISPARTA'DA YENİ KHK İLE GÖREVE DÖNDÜLER

697 sayılı ihraç ve iade KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı. Isparta'da görevden ihraç edilen olmadı ve 12 kamu görevlisi göreve iade edildi.
- Ramazan Kaya - Memur Isparta
- Ertuğrul Akyürek İl Jandarma Komutanlığı
- Aliş Ulu Polis Memuru Isparta
- Süleyman Yıldız Polis Memuru
- Merve Tatlıcan Isparta
- Sosyal Çalışmacı Isparta ASP İl Müdürlüğü
- Ali Demirci Laborant Isparta/Eğirdir
- Mevlüt Kiraz Geçici Personel Isparta/Eğirdir
- Bürhanettin Sezen Öğretmen Isparta
- Çağlar Çağlar Öğretmen Isparta
- Erdal Yolcu Öğretmen Isparta
- Seda Yıldız Öğretmen Isparta
- Yeliz Ergon Öğretmen Isparta