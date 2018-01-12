ISPARTA'DA YENİ KHK İLE GÖREVE DÖNDÜLER

Ramazan Kaya - Memur Isparta ​ Ertuğrul Akyürek İl Jandarma Komutanlığı Aliş Ulu Polis Memuru Isparta Süleyman Yıldız Polis Memuru Merve Tatlıcan Isparta Sosyal Çalışmacı Isparta ASP İl Müdürlüğü Ali Demirci Laborant Isparta/Eğirdir Mevlüt Kiraz Geçici Personel Isparta/Eğirdir Bürhanettin Sezen Öğretmen Isparta Çağlar Çağlar Öğretmen Isparta Erdal Yolcu Öğretmen Isparta Seda Yıldız Öğretmen Isparta Yeliz Ergon Öğretmen Isparta

697 sayılı ihraç ve iade KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı. Isparta'da görevden ihraç edilen olmadı ve 12 kamu görevlisi göreve iade edildi.