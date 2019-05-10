Isparta'da, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla "Yaya Öncelikli Trafik Güvenliği" etkinliği düzenlendi.Isparta Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik birimlerince 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.Ekipler, etkinlikte, trafik kurallarına uyma bilincini kukla gösterisi, bilgilendirme stantları ve trafik eğitim parkurlarıyla öğrenci ve vatandaşlara anlattı.Öğrenciler ise akülü araba kullanarak gerçek hayatta hangi trafik kurallarına uyulması gerektiğini öğrenirken, bir yandan da trafik denetimlerinde kullanılan araç ve gereçleri inceledi.Etkinliğe katılan Vali Ömer Seymenoğlu da öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili sorular sordu, doğru cevap veren öğrencileri polis ve jandarma tafik motosikletlerine bindirdi.Eğitim stantlarını da gezen Seymenoğlu, kanında 1,50 promil oranında alkol bulunan bir insanın görüş kabiliyetini yaşatan gözlüğü takarak futbol topuna vurmaya çalıştı.ISPARTA (AA) -