T.C.

ISPARTA VALİLİĞİ

il Jandarma Komutanlığı basın duyurusu

Isparta il Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucu, Şarkikaraağaç ilçesi Salur köyünde üç şahsın yasa dışı kenevir ekimi yaptığının bilgisi alınmıştır.Bu kapsamda, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik icra edilen operasyon neticesinde, uyuşturucu madde elde etmek maksadıyla yasa dışı ekimi yapılan 158 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olay şüphelileri Ş.Ö (55), R.İ.Ö (27) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır Diğer şüpheli Ö.T (27) isimli şahıs ise firarda olup yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir,Isparta il Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenine yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektirKamuoyuna saygıyla duyurulur