T.C

ISPARTA VALİLİĞİ

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Aşevi

BASIN DUYURUSU



Valiliğimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza bağlı olarak hizmet veren Aşevimiz; İlimiz Gazi Kemal Mahallesi 1311 Sokak No: 19 adı esindeki hizmet binasında 1990 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Aşevimizden kayıtlı ihtiyaç sahibi yaklaşık 1200 kişiye, haftanın 6 günü 3 çeşit sıcak yemek ve ekmek dağıtılmaktadır. Dağıtımlar servis aracımız ve ekibimiz ile mahallelerdeki dağıtım noktalarında teslim edilmekte, yaşlı ve engelli olan fakir ve muhtaç vatandaşlarımızın yemekleri adreslerine götürülmektedir.

Her yıl olduğu gibi önümüzdeki Kurban Bayramında da Aşevimizce “Et Toplama Kampanyası” düzenlenecek olup, toplanan kurban etleri ihtiyaç sahibi kişilere verilen yemeklerde kullanılacaktır.

Kesilmiş kurban eti vermek isteyen vatandaşlarımızın bağışları Kurban Bayramı boyunca Aşevi Binamızda veya adresten teslim alınacaktır.

Tüm İsparta halkına duyurulur.

Ayrıntılı Bilgi : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aşevi Aşevi Sorm.V.Tahİr AYAZ Vakıf Md.Alpay ACAR Telefon: 0 551 433 14 12 / 0537 442 56 28