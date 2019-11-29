**Davraz Kayak Merkezi’nde Yapımı Tamamlanan Modern Tesis İhaleye Çıkıyor**

Türkiye’nin gözde kayak merkezlerinden olan Akdeniz’in incisi Davraz Kayak Merkezi, yapılan yeni yatırımlarla kış sezonuna hazır. Her yıl on binlerce ziyaretçi ağırlayan Davraz Kayak Merkezi’nde mevcut tesislere ek olarak, yapımına geçtiğimiz baharda başlanan günübirlikçi sosyal tesislerinin yapımı tamamlandı.Bünyesinde açık ve kapalı restoran, ticari alanlar, kayak odası ve birçok sosyal alanı barındıran toplam 4 Bin m2 kapalı alana sahip, günübirlikçi sosyal tesisleri 4 Aralık 2019 saat:11.00’de ihaleyle kiralanacak. Isparta İl Özel İdaresi yerleşkesinde bulunan Davraz Turizm Merkezi Hizmet Birliği Başkanlığı’nda gerçekleşecek ihalenin muhammen bedeli 745 Bin TL geçici teminat bedeli ise 74 Bin 500 TL ihaleyle ilgili detaylı bilgiye Davraz Turizm Merkezi Hizmet Birliği Başkanlığı’nın 0246 211 65 54 (Mesai Saatleri) numaralı telefonundan ulaşılabilir.Isparta şehir merkezine 26 Km uzaklıkta olan Davraz Kayak Merkezi Antalya’ya yakınlığıyla ayrı bir avantaja ve gelişme potansiyeline sahip. Kayak Merkezinde Eğirdir Gölü’nün harika manzarası eşliğinde kayak yapılabilmekte. Davraz Kayak Merkezinde, doğal dokunun yumuşaklığı ve mükemmel kar kalitesi ile yeni başlayan kayakçılara tehlikesiz rotalar, profesyonel kayakçılara ise gönüllerince kayabilecekleri, ortalama 8 ila 10 km’ye ulaşan benzersiz parkurlar sunulmakta. Davraz’ın pistleri, amatör veya profesyonel tüm kayakçılara kuzey disiplini, alp disiplini, tur kayağı ve Snowboard yapma imkanı sunuyor.