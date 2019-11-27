T.C.

İSPARTA VALİLİĞİ

İl Jandarma Komutanlığı Konu: Basın Duyurusu

İsparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde bir şahsın elinde tarihi eser bulunduğunun öğrenilmesi üzerine, olayla ilgili olarak Şarkikaraağaç ilçesi Yassıbel köyü yolu üzerinde icra edilen faaliyet sonucu; Û.S (45) isimli şahsa ait otomobilde yapılan aramada tunç çağına ait (4) adet vazo şeklinde tarihi eser ele geçirilmiş olup, yakalanan malzemeler muhafaza altına alınmıştır. İsparta İl Jandarma Komutanlığı, ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini korumaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.