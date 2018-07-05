- Isparta’nın Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca beldesinde kullanılmayan ve bodrum katında mazot bulunan kerpiç evdeki yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, saat 14.15 sıralarında Senirkent’e bağlı Büyükkabaca beldesinde Yüksel Ülperen’e ait kullanılmayan kerpiç evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Büyükkabaca Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı. Olay sonrasında yapılan kontrollerde evin bodrum katında bir miktar mazot bulunduğu ortaya çıktı. Yangın söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından evin yıkım işlemi yapıldı.İtfaiye ekiplerinin yangına zamanında müdahale ettiğini ve kısa sürede söndürme çalışmalarını tamamladığını dile getiren görgü tanıkları, çevredeki evlere sıçrayabileceği öngörülen yangında olası bir facianın da engellendiğini söylediler.İHA