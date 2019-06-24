Isparta'da çıkan yangında 3 ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Isparta'da çıkan yangında 3 ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin söndürme çalışması devam etti.Isparta'da çıkan yangında 3 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.Turan Mahallesi Balıkçı Sokak'taki bir ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyerek yanında bulunan iki eve daha sıçrayan yangına, Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.Yangına müdahale sırasında evlerine gelen bazı ikamet sahipleri sinir krizi geçirdi.Bu kişiler olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.ISPARTA (AA) -