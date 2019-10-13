Dural Yapı Malzemeleri yetkilisi Alim Dural, izolasyon ve yalıtımın önemine dikkat çekti

'' Yapı alanlarındaki tasaruf,kayıplar şu günlerde en çok dikkat edilmesi gereken bir durumdur.Bulunduğumuz alanı mevsimlere göre ısıtmak veya soğutmak için tüketilen yakıtın yada enerjinin israf edilmesi kısacası paranızı çöpe atmakla aynıdır. Gelen zamlarla birlikte yalıtım artık günümüzde çok büyük önem taşımaktadır. Geçen seneye göre bu sene yüzde 30 daha fazla ısınmak için para ödeyeceğiz. Ayrıca enerji kimlik belgesi süresi 2020 yılında bitiyor, binalarında yalıtım veya mantolama enerji kimlik belgesi alabiliyor. Yani bu belgeyi almak için binanızın ısı yalıtımlı olması gerekiyor.''Dural, aynı zamanda yaptıkları mantolama ile yüzde 50 enerji tasarrufu sağlanabileceğini ve bu uygulamanın konforlu bir yaşam kalitesi için çok önemli olduğunu kaydetti.0533 256 23 41