Analig Voleybol Akdeniz Grubu Müsabakaları Isparta’da Başladı
13.12.2019
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2014 yılında uygulamaya başladığı Anadolu Yıldızlar Ligi ( ANALİG ) Projesi kapsamında Anadolu Yıldızları Kız-Erkek Voleybol Akdeniz grubu müsabakaları Isparta’da başladı. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Batı Kampüsü kapalı spor salonunda başlayan müsabakalarda Vali Ömer Seymenoğlu da genç sporcuları yalnız bırakmayarak Isparta ve Mersin kız voleybol takımları arasında oynanan maçı izledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan ANALİG projesiyle; sporun tabana yaygınlaştırılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere, milli takımlara alt yapı oluşturulması ve yetenekli sporcuların spora kazandırılması hedefleniyor. Analig’de tüm Türkiye’de 22 spor branşında yaklaşık 25 Bin sporcu mücadele ediyor.
Analig Voleybol Akdeniz Grubu Müsabakaları 13-15 Aralık günleri arasında SDÜ Doğu ve Batı kampüslerinde yer alan kapalı spor salonlarında yapılacak. Müsabakalarda; Akdeniz Bölgesi’nden Isparta, Antalya, Burdur, Mersin, Osmaniye, Adana, Karaman, Hatay, Kahramanmaraş illerinden 126 kız, 126 erkek olmak üzere 252 genç sporcu Ocak ayında yapılan Analig çeyrek finallerine çıkmak için mücadele ediyor.
Analig Voleybol Akdeniz Grubu Müsabakaları açılış programının ardından açılış maçı olan Isparta-Mersin kız voleybol takımlarının müsabakasını izleyen Vali Ömer Seymenoğlu set arasında yaptığı açıklamada yıl boyunca Isparta’nın birçok turnuvaya ev sahipliği yaptığını aktararak Valilik olarak ilk günden beri spora gerekli önemi vermeye çalıştıklarını söyledi.
Vali Seymenoğlu, “Elimizden geldiğince bu destekleri daha da artırarak ilimizde bulunan bütün spor branşlarına imkânlar sunmaya çalışacağız. Çünkü gençlerimiz, öğrencilerimiz bizim için çok önemli. Onları bu tür spor faaliyetlerinde tutabilmek için elimizden ne geliyorsa, gerek Valilik olarak, gerek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, gerekse Üniversitelerimiz olarak her türlü desteği ve gayreti vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda turnuvaya katılan bütün takımlara başarılar diliyorum, tüm müsabakaların centilmence geçmesini temenni ediyorum. Eminim ki burada mücadele eden sporcular arasından daha üst liglerde mücadele edecek, milli takıma gidecek başarılı oyuncular çıkacaktır.” dedi.