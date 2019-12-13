Analig Voleybol Akdeniz Grubu Müsabakaları Isparta’da Başladı

13.12.2019

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2014 yılında uygulamaya başladığı Anadolu Yıldızlar Ligi ( ANALİG ) Projesi kapsamında Anadolu Yıldızları Kız-Erkek Voleybol Akdeniz grubu müsabakaları Isparta’da başladı. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Batı Kampüsü kapalı spor salonunda başlayan müsabakalarda Vali Ömer Seymenoğlu da genç sporcuları yalnız bırakmayarak Isparta ve Mersin kız voleybol takımları arasında oynanan maçı izledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan ANALİG projesiyle; sporun tabana yaygınlaştırılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere, milli takımlara alt yapı oluşturulması ve yetenekli sporcuların spora kazandırılması hedefleniyor. Analig’de tüm Türkiye’de 22 spor branşında yaklaşık 25 Bin sporcu mücadele ediyor.

Analig Voleybol Akdeniz Grubu Müsabakaları 13-15 Aralık günleri arasında SDÜ Doğu ve Batı kampüslerinde yer alan kapalı spor salonlarında yapılacak. Müsabakalarda; Akdeniz Bölgesi’nden Isparta, Antalya, Burdur, Mersin, Osmaniye, Adana, Karaman, Hatay, Kahramanmaraş illerinden 126 kız, 126 erkek olmak üzere 252 genç sporcu Ocak ayında yapılan Analig çeyrek finallerine çıkmak için mücadele ediyor.

Analig Voleybol Akdeniz Grubu Müsabakaları açılış programının ardından açılış maçı olan Isparta-Mersin kız voleybol takımlarının müsabakasını izleyen Vali Ömer Seymenoğlu set arasında yaptığı açıklamada yıl boyunca Isparta’nın birçok turnuvaya ev sahipliği yaptığını aktararak Valilik olarak ilk günden beri spora gerekli önemi vermeye çalıştıklarını söyledi.