Bakanlığımız, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımınının yaygınlaştırılması amacı ile “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla yarın 81 ilde 12.00-13.30 saatleri arasında eylem yapacak. Bütün illerde eş zamanlı yapılacak olan eylem ile 2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan edilişi, kampanya ve tanıtımlarla kamuoyuna duyurulacak.Bakanımız Sn. Süleyman Soylu’nun, geçtiğimiz günlerde “Devlet eylem yapar mı? Evet, devlet önümüzdeki günlerde eylem yapacak. İnşallah önümüzdeki zaman dilimi içinde, bu yaya öncelikli trafik için eylem yapacak” ifadeleriyle; yaya öncelikli trafik eyleminin ilk sinyalini vermişti. Bu kapsamda Bakanlığımız, trafik kazalarında her yıl yaklaşık bin 700 yayanın hayatını kaybetmesi üzerine harekete geçti. Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik devrim niteliğinde bir adım atıldı.Yapılan düzenleme ile “Yaya Öncelikli Trafik" anlayışı yasal bir zemine oturtuldu. Düzenleme ile artık araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken "yavaşlamak", buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa "ilk geçiş hakkını vermesi" zorunlu hale geldi. Bu amaçla Bakanlığımızca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edildi. Bu kapsamda 81 ilde “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla eylem gerçekleştirilecek ve 2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan edilişi de kampanya ve tanıtımlarla kamuoyuna duyurulacak.Bakanlığımız, daha önce de yılda yaklaşık 7 bin 400 insanın hayatını kaybetmesine, 300 bin vatandaşın yaralanmasına sebep olan trafik meselesine çözüm bulabilmek için yoğun güvenlik önlemlerinin yanı sıra farkındalığı artırıcı kampanyalar düzenledi. Bu kapsamda; "Kırmızı Düdük", ‘’Bu Yolda Hep Birlikteyiz’, “Çocuklar, Polis, Jandarma Trafik Denetiminde” kampanyaları, kaza kara noktalarında alınan tedbirler, hava araçları ile denetim, trafik denetimlerinde yüz yüze iletişimin arttırılması, trafik ekiplerine motosiklet takviyesi, otoyollarda ortalama hız koridoru oluşturulması, kazaların yoğun olarak meydana geldiği gün ve saatlerde ekip ve personel sayısının iki katına çıkarılması ve trafik ekiplerinin görünürlüğünün artırılması, bayramlarda alınan yoğun güvenlik önlemleri, karayollarına yerleştirilen maket araçlar, trafik eğitimleri gibi birçok uygulamayı hayata geçirdi.