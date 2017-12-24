ISPARTA'DA VE TÜM İLLERDE AYNI ANDA BÜYÜK TEPKİ

Tepkimiz, Tavrımız ve Tarafımız Net.

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in Başkenti" Olarak Tanımasına Tepkiler Isparta'da ve tüm illerde hızla büyüyor.Isparta'da sivil toplum kuruluşları ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararına tepki gösterdi.Isparta İHH, Memur-Sen, İmam Hatip Platformu, Genç İHH, Genç Memur-Sen, Ak Parti Gençlik Kollari, TUGVA, Insani Medeniyet Hareketi,İyilik-Der in Organize ettigi Kudüs İcin Kitlesel Basin Aciklamasini Isparta İl Temsilcisi Osman AKCİL gerceklestirdi.81 İl'de Kitlesel Basın Açıklamalarıyla; ABD'nin Kudüs'e yönelik sinsi İsrail planını sahaya sürmesine karşı sesimizi yükseltecek,tepkimizi ortaya koyacağız.‬''''Tepkimiz, Tavrımız ve Tarafımız Net... 81 İl İle aynı günde kitlesel basın açıklamamız yapıldı. Tepkilerimiz dile getirildi. Kudüs Özgür Oluncaya Kadar Bu Tepki Dinmeyecektir.''Kaynak.Sosyal Medya