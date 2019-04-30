Beslenme Dostu Okullarla Bisiklet ve Yürüyüş Etkinliği

29.09.2010 tarihli ve 27714 sayılı Resmi Gazete’de Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanan Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’nın Okullarda Obezite ile Mücadelede Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması başlığı altında T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile “” yürütülmektedir. Beslenme Dostu Okullar Programı ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması, bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteye teşvik amacıyla yapılan rutin çalışmalar dışında özel gün ve haftalarda farklı etkinliklerin düzenlenerek konuya olan farkındalık düzeyinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 26.04.2019 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Mustafa Şener Ortaokulu, Özel Rota Ortaokulu, Gazi İlkokulu, Özel Ahsem Özyürek MTAL, İMKB MTAL, Özel Arı Eğitim Kurumları, IYAŞ Selçuklu Ortaokulu, Şehr-i Gül MTAL, Anadolu Lisesi ve Mustafa Gürkan Anadolu Lisesinden 50’şer öğrenci, öğretmen, veliler, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları, İl Beslenme Dostu Okullar Program Sorumluları katımlı ile Anadolu Mahallesi Milli Egemenlik Stadyumunda müzik eşliğinde “Sağlık İçin Hareket Et” yürüyüş etkinliği düzenlenmiştir. Etkinlik alanında gerekli emniyet ve sağlık tedbirleri alınmasının ardından stadyumda 5 tur yürüyüş yapılmıştır. Etkinlikte sağlıklı yaşam temalı çok sayıda pankart ve afiş yer almış Özel Ahsem MTAL ve Özel Rota Ortaokulu tarafından temin edilen suların dağıtımı ile etkinlik son bulmuştur."Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” nda toplum sağlığının korunması, gelecekte sağlık sistemimiz üzerinde oluşabilecek potansiyel yükün azaltılması için toplumda fiziksel aktivite alışkanlığının ve farkındalığının arttırılmasına yönelik tüm kamu ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile etkinlikler düzenlenmesinin önemine vurgu yapılmaktadır.İlimizde de 2019 yılı boyunca çeşitli farkındalık çalışmaları yapılması planlanmıştır.Bu kapsamda 7-13 Nisan “Dünya Sağlık Haftası münasebeti ile il merkezi ve ilçelerimizde yürüyüş, kurumlararası spor turnuvaları, ve Kur’an Kurslarında Kursiyerlere yönelik obezite, tuzun azaltılması, fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme ve diyabet konularında eğitim yapılmıştır.Ayrıca 23 Nisan “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” nedeniyle yürüyüş, balon uçurma etkinliği ve okullarda öğrencilere yönelik obezite, tuzun azaltılması, fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme ve diyabet konularında eğitim yapılmıştır.29.09.2010 tarihli ve 27714 sayılı Resmi Gazete’de Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanan Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’nın Okullarda Obezite ile Mücadelede Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması başlığı altında T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile “” yürütülmektedir. Beslenme Dostu Okullar Programı ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması , bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteye teşvik amacıyla yapılan rutin çalışmalar dışında özel gün ve haftalarda farklı etkinliklerin düzenlenerek konuya olan farkındalık düzeyinin arttırılması istenmektedir.Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 25.04.2019 tarihinde Çünür TOKİ İlkokuklu ve Çünür Şehit Ömer Sarı Ortaokulu öğrenci, öğretmenleri ve velilerinin katılımı ile belirlenen güzergahta Beslenme Dostu Okullar bisiklet ve yürüyüş etkinliği düzenlenmiştir. Etkinliğe İl Beslenme Dostu Okullar Program Sorumluları, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları katılmıştır. Çünür Mahallesinde belirlenen güzergahta gerekli emniyet ve sağlık tedbirleri alınmasının ardından bisikletli öğrenciler bisikletleri ile katılım sağlamış; coşkulu bir etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bisiklet kullanımının oldukça yaygın kullanıldığı gözlemlenen her iki okulun öğrencilerine, idarecilerine, velilerine toplumda bisiklet kullanımına teşvik açısından önem taşıyan etkinliğe katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Etkinlikte sağlıklı yaşam temalı çok sayıda pankart ve afiş yer almış; sağlıklı beslenme broşürleri, elma ve su dağıtımı ile etkinlik son bulmuştur.