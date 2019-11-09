Isparta'da temel eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşlar için yemin töreni düzenlendi. Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında gerçekleştirilen yemin törenine Vali Ömer Seymenoğlu, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu ve yemin edecek askerlerin aileleri katıldı.Temel eğitimlerini tamamlayan 2019- 11. dönem uzman erbaşlar, silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti. Vali Seymenoğlu eğitimlerini tamamlayarak dereceye giren askerlere diplomalarını takdim etti. Törende askerler tarafından gerçekleştirilen sancak geçişine aileler büyük ilgi gösterirken uzman erbaşlar ise tören geçişi yaptı. Törenin sonunda aileler, çocuklarıyla bir araya gelerek özlem giderdi.