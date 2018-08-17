- Isparta’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı. Operasyonda evin bahçesine gömülü eroin maddesi ve extacy hap ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu ticareti ve teminini engellemek adına çalışma başlattı. Bu kapsamda, Fatih Mahallesi’nde bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde yapılan baskında 7 şüpheli yakalanırken, 3 paket satışa hazır eroin maddesi, evin bahçesine gömülü vaziyette 2.2 gram eroin maddesi ve 2 adet extacy hap ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 3’üne ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapılırken, 4 şüpheli ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri sonrası adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklanırken, diğer 3’ü ise yaşlarının küçük olması nedeniyle adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Öte yandan, narkotik polisinin Isparta’daki uyuşturucu ticareti ve kullanımına aman vermemek adına operasyonları sürdüreceği belirtildi.İHA