Isparta'da uyuşturucu operasyonu

- Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.



Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.



Bağlar Mahallesine operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi uyuşturucu alışverişi yaptığı esnada yakaladı.



Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar eroin ele geçirildi.



Gözaltına alınan C.O.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



ISPARTA (AA) -