Isparta'da uyuşturucu operasyonu

- Sokak satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Yedişehitler Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda G.Y, O.T, E.T, M.C.A, S.Ç, C.A. ve E.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde bir miktar eroin, uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.



ISPARTA (AA) -

