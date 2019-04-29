Isparta'da uyuşturucu operasyonu
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, 3 kişi hakkında da uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.
Fatih, Yedişehitler, Sermet Mahallelerinde 4 ayrı aparta uyuşturucu operasyonu düzenleyen polis ekipleri, 6 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 213 gram skunk, 2 hassas terazi, 2 öğütücü makine ile 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili A.C, B.B. ve E.E. gözaltı alındı, 3 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.
ISPARTA (AA) -