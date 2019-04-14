Isparta'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya'dan Isparta'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Sav beldesinde durdurulan otobüsteki yolculardan Ç.G'nin üst aramasında bir miktar eroin ele geçirildi.Gözaltına alınan Ç.G, emniyetteki işlemlerin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.ISPARTA (AA) -