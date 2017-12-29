Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Isparta’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gençleri zehirleyen 4 tacir tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yedişehitler Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine düğmeye bastı. 26 ve 27 Aralık olmak üzere iki günde düzenlenen baskınlarda, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen A.Z, S.Y, V.B. ile bu şüphelilere uyuşturucu temin ederek sattıkları belirlenen M.K, F.K, M.N. ve Y.Ç.Ö. olmak üzere 7 şüpheli yakalandı.



Eroin ve aparat ele geçirildi



Operasyonda ayrıca, şahısların üzerlerinde ve ikamette yapılan aramalarda 0.21 gram eroin maddesi ve uyuşturucu kullanmakta faydalanılan aparat ele geçirildiği belirtildi.



'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan yakalanan 3 şüpheli adli işlem yapılarak serbest bırakılırken, uyuşturucu temin ederek sattığı öne sürülen M.K, F.K, M.N, Y.Ç.Ö. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan Narkotik Şube Müdürlüğünde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahısların tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.