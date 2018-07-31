Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu 28-30 Temmuz 2018 günü, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanmak İçin satın almak/bulundurmak suçlarını işlediği değerlendirilen, Yalvaç ilçesi Hüyüklü Kasabası, Hisarardı Köyü ve Yalvaç ilçe merkezinde ve Gelendost İlçesi Yaka Köyünde ikamet eden, A,P(41), K.S. (17), Y.K. (23) ve H.E. (24) isimli şahıslara yönelik, adli makamlarca verilen karar doğrultusunda (4) evde arama ve yakalama faaliyeti icra edilmiştir.Yapılan aramalar neticesinde;ele geçirilmiştir.İcra edilen arama faaliyetlerini müteakip, olayın şüphelileri olarak yakalanan (4) şüpheli şahıstan (3)’ü ifadeleri alınarak serbest bırakılmış ve (1) şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.Isparta İl J.K.lığı, Uyuşturucu ile Mücadelede mevcut yasalar çerçevesinde kendisine tevdi edilen görevleri üstün vazife ve görev anlayışıyla yerine getirme azim ve kararlığı içerisinde çalışmaya devam edecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.T.C.ISPARTA VALİLİĞİİl Jandarma Komutanlığı