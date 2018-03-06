Isparta'da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar yürüten Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Davraz Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 6 paket satışa hazır eroin, 30 adet suboxone hap, uyuşturucu içerken kullanılan aparatlar ile uyuşturucuyu paketlemede kullanılan makas ve kağıtlar ele geçirildi. Evde bulunan S.T. isimli şahsa "uyuşturucu madde kullanımı" suçundan işlem yapan polis, Y.A. ve D.K. isimli şahısları ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı. 2 zanlının emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.ISPARTA (İHA)