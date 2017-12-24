ISPARTA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Otomobilde yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gece saat 03.00 sıralarında Dere Mahallesi

Yolu üzerinde devriye görevi yapan

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı sivil Cinayet Bürosu ekipleri, 10 plakalı bir otomobil içerisinde bulunan şahısların uyuşturucu kullandığını gördü. Aracın yanına giden sivil ekipler, 3 şahıs ile birlikte uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 2 adet aparat ile 3,32 gram kubar esrar ve ayrı bir pakette bulunan 1,85 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Araştırmayı derinleştiren ekipler,

Suçlarla Mücadele birimlerine bağlı hassas burunlu dedektör köpek talebinde bulundu. Dedektör

köpeğinin ekiplerle birlikte yaptığı aramalarda ise paketlenmiş şekilde 5,62 gram kubar esrar, 2,42 gram metamfetamin, ayrı şekilde paketlenmiş 1 gram ve 0,78 gram eroin, yine farklı şekilde paketlenmiş 2,52 gram ve 1,08 gram şeklinde kubar esrar maddesi daha ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan H.G. (39), M.Y. (45) ve K.T. (40) isimli şüpheliler "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçuyla yakalanarak emniyete sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yakalanan şüphelilerin daha sonra

Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.

Öte yandan, 3 şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.