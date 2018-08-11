

- Uyuşturucu maddeyi yere attılar, polisten kaçamadılar



- Isparta’da polis kontrolü sırasında üzerlerindeki uyuşturucu maddeyi yere atan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde kullanımını önlemek amacıyla görev yapan Isparta polisi, Fatih Mahallesi’nde şüphelendiği 3 kişiyi durdurdu. Kontroller esnasında O.N, O.S. ve O.Y.O.'nin yere bir şey attığını fark eden polis, yapılan incelemede atılan maddelerin 1.13 gram eroin ve 4 adet suboxone tablet olduğunu saptadı.

Şüphelileri yakalayan ekipler, 3 şahsa ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yaptı.



İHA

