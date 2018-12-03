"Belirli bir aşamaya getirdik"

- Süleyman Demirle Üniversitesi (SDÜ) deprem sonrası göçük altında kalanları kurtarmaya yardımcı olması için 6 bacaklı ‘Örümcek Robot’ projesini hayata geçirecek.SDÜ deprem sonrası ilk 2 saat içerisinde göçük altında kalanları ısı, nem ve görüntü ile tespit ederek, kurtarma ekiplerine veri aktaracak 6 bacaklı ‘Örümcek Robot’ çalışmasına başladı. Multidisipliner proje için, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile sözleşme imzalandı. SDÜ 24 ay içerisinde 10 adet örümcek robot yapacak.Proje hakkında bilgi veren SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tuncay Yiğit, Multidisipliner projenin tüm evrelerinin total maliyetinin 2 milyon TL olduğunu belirtti. Yiğit, "Sürü psikolojisi ile hareket edecek ve yapay zeka bağlamında 'karınca' algoritması ile çalışacak örümcek robot gelecekte heyelan, çığ, maden ve diğer iş kazaları sonrasında da kullanılabilecek donanımlara sahip olacak" dedi.Deprem sonrasında göçük bölgesine salınacak örümcek robotların, 1 saat içerisinde ısı ve nem değişimleri ile görüntü algılaması yaparak yaralının net konum tespitini erken müdahale ekiplerine veri olarak aktaracağını ifade eden Yiğit, AFAD’ın, 1’inci Derece Deprem Kuşağı'nda yer alan Türkiye'nin her bölgesine istasyonlar kuracağını söyledi.Projenin bir ileri evresinin ise karınca algoritması ile çalışan 6 bacaklı örümcek robotlara heyelan, çığ, maden ve iş kazalarında da müdahale için yetkinlik kazandırmak olacağını vurgulayan Yiğit şöyle konuştu:"1999 depremini bir hatırlayalım. Hafızamızda ne kaldı? "Orada kimse var mı?", "Sesimi duyan var mı?" Nasıl da canımızı yakıyordu değil mi? Deprem sonrası ilk 72 saat çok değerlidir. Bu zaman diliminde enkaz altındaki yaralılara ne denli hızlı müdahale edilirse o kadar faydalıdır. Bizim çıkış noktamız da buydu; enkaz altındaki yaralıları nasıl çok süratli bir şekilde tespit edebiliriz? Bu bize ders oldu. Çok acı bir ilham oldu. Yola çıktık. Dedik ki yapay zeka hayatın her alanında var. Biz de bilim üretiyoruz. Yazılım üzerine çalışıyoruz. Algoritma inşa ediyoruz. Neden deprem sonrası enkaz altında kalan canlıların konum tespitini yapmak için algoritma yazmıyoruz? Bu fikir multidisipliner bir bilimsel projeye dönüştü. Çalıştık. Belirli bir aşamaya getirdik. Bunu da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile paylaştık. AFAD Deprem Daire Başkanı Dr. Murat Nurlu ile görüşmelerde de çok güzel bir yol aldık. AFAD, SDÜ'nün projesine destek olmaya karar verdi. Biz bir canın dahi kurtarılmasının paha biçilemez bir değer olduğunu biliyoruz."İHA