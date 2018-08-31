- Belçika Ku Leuven Üniversitesi Rektörü Prof. Luc Sels ve beraberindeki heyet, Süleyman Demirel Üniversitesi’ne (SDÜ) çeşitli ziyaretlerde bulundu.Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde yer alan Kuluçka ve Ön Kuluçka Merkezi’ni gezen Ku Leuven Üniversitesi heyeti, SDÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdal Terzi’den bilgi aldı.İkili işbirliği olanaklarının da görüşüldüğü ziyarette, işbirliklerinin gelişim açısından önem arz ettiğini belirten heyet, sunulan imkânlardan etkilendiklerini ifade etti.İHA