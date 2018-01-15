Isparta'da Umre Kafilesi Dualarla Uğurlandı

ISPARTA'dan umre ziyareti için 184 kişi kutsal topraklara doğru uğurlandı.
Isparta'dan umre ziyaretine gidecekler için Davraz Mahallesi'ndeki Bilal-i Habeş Camii önünde uğurlama töreni düzenlendi.
Kuran tilaveti ve dualar eşliğinde yakınları ile vedalaşan 184 umre yolcusu duygusal anlar yaşadı. Kafile yapılan duaların ardından otobüslere binerek Süleyman Demirel Havalimanı'na seyir etti.
Kafile Başkanı Mehmet Yüceer, Kutsal yolculuğumuz başlıyor. 2 Şubat'ta Türkiye'ye dönmüş olacağız inşallah dedi.