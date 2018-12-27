Süleyman Demirel Üniversitesi Yoldaki İşaretler Topluluğu, “Ümmetin Kanayan Yarası Doğu Türkistan” konulu bir konferans düzenledi.Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa, Doğu Türkistan Meclis Başkanı Seyit Tümtürk konuşmacı olarak katıldı. Doğu Türkistan coğrafyasından bahsederek sözlerine başlayan Tümtürk, Doğu Türkistan’ın İslamla müşerref bir bölge olduğunu söyledi. Bu coğrafyada Çinlilerle çok sayıda mücadelelerde bulunulduğunu belirten Tümtürk, bu mücadelelerin bazılarında Çinlilerin bazılarında ise Türklerin mağlup olduğunu ifade etti.Doğu Türkistan’ın var olabilme, varlığını sürdürebilme mücadelesi verdiğinden bahsederek bölgede önemli yer altı ve üstü kaynaklarının bulunduğunu belirten Tümtürk, Çin'in Nazi kamplarına benzer kamplar inşa ettiğini; bu kamplarda 5 milyona yakın Müslüman Türk'ün esir olarak tutulduğunu, insanlık dışı uygulamalara maruz bırakıldığını söyledi.Kaynak: SDÜ