Uluslararası Göçmenler Günü Kutlandı

Isparta İl Göç Müdürlüğü ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği tarafından Halk Eğitim Merkezi konferans solunda düzenlenen bir programla "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" kutlandı. Programa Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Göç Müdürü Burhan Türkmen ile Isparta’da yaşayan göçmenler katıldı.Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2000 yılında resmi olarak kabul edilen; birçok ülke, göç alanındaki ulusal ve uluslararası kuruluş ile STK'lar tarafından 18 Aralık'ta kutlanan Uluslararası Göçmenler Günü, göçmenlerin yaşamları ve sorunları konusunda bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor.Programın açılış konuşmasını yapan İl Göç Müdürü Burhan Türkmen, Anadolu topraklarının binlerce yıldır sayısız medeniyete ev sahipliği yaptığının altını çizerek bu zenginlikle de bugün Türkiye’nin 190 farklı ülkeden yaklaşık 5 Milyon insana sahipliği yaptığını söyledi.Isparta’da yaşayan göçmeneler adına konuşan Iraklı Ressam Amjed Jumaah Jasim Al-Mualla’da en zor zamanlarda kendilerine kucak açan Türkiye’ye minnettar olduklarını belirterek Isparta’da yaşamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.Tıp Fakültesini kazanarak büyük bir başarıya imza atan Somalili Maryam Omar Said’e örnek azminden ve başarısından dolayı Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş tarafından Kırlangıç ödülü verilirdi. Maryam Omar Said ise konuşmasında, 9 yıldır yaşadığı Türkiye’de eğitime büyük bir önem verildiği, kendisinin de bu fırsattan yararlanarak tıp fakültesini kazabildiğini söyledi.Sosyal Hizmet Derneği bünyesinde müzik çalışmalarını yürüten İranlı göçmenler tarafından verilen mini konser izleyicilerden büyük beğeni alırken program Iraklı Ressam Amjed Jumaah Jasim Al-Mualla’nın resim sergisinin gezilmesiyle son buldu. Sergide Iraklı Ressam Amjed Jumaah Jasim Al-Mualla, yaptığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portresini Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş’e hediye etti.