Isparta'da ücretli otopark uygulaması ne zaman başlıyor?

Isparta'da otopark kimlere ücretsiz olacak...

Isparta'da ücretli otopark uygulaması ne zaman başlıyor?
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Isparta Belediye Meclisinin, Isparta’da cadde ve sokaklardaki araç otoparklarının ücretli olması yönünde Eylül ayında aldığı karar uygulamaya geçiyor. Belediye 10 Ocak 2020 tarihinden itibaren ücretli otopark uygulamasına başlayacak.
 
UYGULAMANIN YAZILIMLARI HAZIRLANDI
Söz konusu uygulamanın başlamasıyla ilgili olarak ön çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini, yazılımların hazırlandığını, cadde ve sokaklara park eden araçların ilgili personel tarafından plakalarıyla beraber fişinin kendilerine verilerek ücretinin alınacağını söyledi.

KIŞIN; SABAH 8 – AKŞAM 7
YAZIN; SABAH – 8 AKŞAM 8
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğimen, ücretli otopark uygulamasının kış mevsiminde sabah 08.00 ila 19.00, yaz mevsiminde ise 08.00 ila 20.00 saatleri arasında olacağını ve gece otoparkın ücretsiz olacağını bildirdi.

UYGULAMA 10 OCAK’TA BAŞLAYACAK
Bu doğrultuda, cadde ve sokaklardaki ücretli otopark uygulaması da 10 Ocak 2020 tarihinden itibaren başlayacak. Bu konuda ilgili cadde ve sokaklara ücret tarifeleri konuldu.

ÜCRETLİ OTOPARK HANGİ CADDELERDE UYGULANACAK?
Meclis tarafından alınan karar gereği ücretli otopark uygulaması yapılacak cadde ve sokaklar ise şöyle; Mimar Sinan Caddesi, İstanbul Yolu, Zübeyde Hanım Caddesi, 6 Mart Caddesi, Hükümet Caddesi, 1601 Cadde, 111 Cadde, Antalya Yolu, 119 Cadde, Hastane Caddesi, 126 Cadde, Cumhuriyet Caddesi, 110 cadde, 113 cadde, Maliye Caddesi, 1109 cadde, 1110 cadde.

OTOPARK ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?
  • 0 – 15 Dakika ücretsiz
  • 15 – 60 dakika 3 TL
  • 1 – 2 Saat 5 TL
  • 2 – 3 saat 10 TL
  • 3 Saatten sonrası her saat başı 5 TL

OTOPARKLAR KİMLERE ÜCRETSİZ OLACAK?
Tüm Resmi araçlar, Engelliler, Gaziler, Şehit Aile yakını 1 kişi, Belediye Meclis üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri, Belediyeye ait tüm resmi araçlar ve Basın mensupları.
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