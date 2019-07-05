Isparta’da planlı elektrik kesintisi

8 Temmuz 2019 Pazartesi günü 09.00-12.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır

. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla TR-92 (Başören evleri 322270- 804293) trafosu ve TR-95 (Halife Sultan 322274-804291) trafoları AG kol çıkışında, Evren Mühendislik tarafından yapılacak yatım çalışmaları nedeniyle, 8 Temmuz 2019 tarihinde, saat 09.00-12.00 arasında, üç saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Sidre Mahallesi Müslim Sevgi Caddesi, İsmail Özdemir Sokak, 4301, 4306, 4304, 4308, 4303, 4312, 4316, 4318, 4322, 4325, 4327, 4311, 4309, 4315, 4324, 4306, 4332, 4336 ve 4338 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.

Kamuoyuna duyurulur.