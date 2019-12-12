11 Aralık 2019 günü 07.00-21.00 saatleri arasında Türkiye genelinde eş zamanlı olarak Asyş. KOM., TEM.. Trafik alanlarında (165) personelin katılımıyla icra edilen “TÜRKİYE HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASI" sonucunda İsparta İL J.K.Ilgınca;Uygulama sonucunda (1X8) umuma açık yer. (53) metruk bina, (66) okul/yurt çevresi ile (733) araç ve (1.460) şahıs kontrol edilmiş, çeşitli suçlardan aranan (2) şahıs yakalanmış, (27) araca toplam (12.947) TL cezai işlem uygulanmış ve (13) araç trafikten men edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.