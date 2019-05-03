Türk Dünyası ve Birlik Günü Kutlandı

Üniversitemiz Türk Dünyası ve Akraba, Türkçe ve Tarih Topluluğunca düzenlenen "Türk Dünyası Birlik Günü" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanında gerçekleştiren etkinlik, Batı Anadolu yöresine ait zeybek gösterisi ile başladı. Etkinlikte yer alan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin jimnastik gösterisi, Kafkas ekibinin yöresel gösterisi, Sayokan Topluluğunun Türk savaş sanatı gösterimi büyük beğeni topladı.Gösterilerin ardından Alperen Kekilli ile Atilla Yılmaz öğrencilerle buluştu. Konserde, Alperen Kekilli, “Özel Harekat”, “Türk Kızı” adlı, Atilla Yılmaz da “Tanrı Dağı”, “Köroğluyam” adlı eserlerini seslendirdi.SDÜ