ISPARTA'NIN ELEKTRONİK MERKEZİ SET ELEKTRONİK

Birçok elektronik ürünü bir arada bulabileceğiniz ve yedek parça satışı yapan Set Elektronik, her geçen gün ürün çeşitliliğini genişletiyor.

Hobi amaçlı elektronik devreler,flexboardlar,lehim makineleri,ölçü aletleri (AVO metre),dijital ve analog ses sistemleri,led lambalar (Light Emitting Diode), USB bellekler ve daha binlercesi Set Elektronik'te satılıyor.



Bir elektronik devre uygulaması veya bir yürüyen ışık yada alarm devresi projesi için gereken tüm devre elemanları entegreler,transistör,kondansatör,fotosel ve dirençleri buradan uygun fiyata temin edebiliyorsunuz.

- UPS Aküleri ve yedek cihaz bataryaları

- Işıldak ve El Fenerleri

- Elektronik devre elemanları

- HD Uydu alıcı cihazları, Çanak antenler

- Oto teyp, radyo ve mp3 player ürünleri

- Hoparlör ve ses sistemleri (ANFİ)

- Her marka TV ve uydu cihazları için uzaktan kumandalar

- LED Panel ve LED Reklam tabela yapımı ve satışı

- Ses bağlantı ve görüntü bağlantı kabloları

- Jak çeşitleri ve jak dönüştürücüleri

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