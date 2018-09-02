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Isparta'da triatlon şampiyonları ödüllerini aldı

Isparta'da triatlon şampiyonları ödüllerini aldı
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
  - Triatlon şampiyonları ödüllerini aldı 
 
- Türkiye Triatlon Federasyonu’nun 2018 faaliyet takviminde yer alan 16. Eğirdir Triatlonu, kapsamında yapılan ilk gün (1 Eylül) yarışmaları sonucunda dereceye giren sporcuların ödülleri verildi.   
  Eğirdir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliği ile yapılan 16. Eğirdir Triatlonu ödül törenine; Ak Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Belediye Başkanı Ömer Şengöl, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Baş, Ak Parti Eğirdir İlçe Başkanı Veli Gök, Isparta Jandarma Komutanı J. Alb. Mustafa Özdurhan, Eğirdir Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, Eğirdir İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Altay, Eğirdir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür V. Gönül Şahin, yarışmacılar ve aileleri katıldılar. 
  Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından ödül töreni öncesi desteklerinden dolayı Eğirdir protokolüne teşekkür plaketi takdim edildi. 
  Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya; Ak Parti Isparta Milletvekili Recep Özel’e, Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş’a, Belediye Başkanı Ömer Şengöl’e, Eğirdir Emniyet Müdürü İsmail Karasakal’a, Eğirdir İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Altay’a, Eğirdir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür V. Gönül Şahin’e, Eğirdir YURT-KUR Müdürü Mevlüt Aydın’a, Eğirdir Sağlık Müdürü Dr. Enis Özdemir’e, Zabıta Müdürü Gamze Göksu’ya, Eğirdir Hal Mooüdürü Eşref Çatal’a, Triatlon Isparta İl Temsilcisi Çetin Maydan’a, Zabıta Komiseri Ayla Büyükçetin’e, Eğirdir Belediyesi Basın sorumluları Emrah Çelik ile Selçuk Tokgöz’e birer teşekkür plaketi takdim etti. 
 
  1 Eylül 2018 Cumartesi günü yapılan yarışmalar sonunda dereceye girenlerin ödülleri protokol tarafından verildi. 
  2018 Eğirdir Triatlon ve AQUATLON yarışmalarında dereceye giren sporcuların isimleri şöyle: 
 
  Minik Erkekler 1 
  1. Yağız Sarıkaya 
  2. Ömer Ali Üstünkol 
  3. Doruk Özer 
 
  Minik Kadınlar 1 
  1. Ecrin Ada Onay 
  2. Ecrin Güzel 
  3. Nisa Cebeci 
 
  Minik Erkekler 2 
  1. Mikail İsmet Akkız 
  2. Aytuğ Dokuyucu 
  3. Mehmet Aydın 
 
  Minik Kadınlar 2 
  1. Rüya Coşkun 
  2. Öznur Metin 
  3. Damla İnce 
 
  Minik Erkekler 3 
  1. Taha Eren Coşgun 
  2. Arda Aracı 
  3. Türker Kıyak 
 
  Minik Kadınlar 3 
  1. Yosun Tutum 
  2. Narin Yaren Çelik 
  3. Gülce Temiz 
 
  Yıldız Erkekler 
  1. Hakan Tunç 
  2. Mehmet Can Gülerdağ 
  3. İ. Emir Karaca 
 
  Yıldız Kadınlar 
  1. Nazik Tuba Kestel 
  2. Nevra  Başak Saatli 
  3. Beyza Ayaşlıoğlu 
 
  Genç Kadınlar 
  1. Selin Eyipoğlu 
  2. Birsu Ulkat 
  3. Bilge Ece Seyhan 
 
  Genç Erkekler 
  1. M. Bertuğ Polatcı 
  2. Efe Egemen Şen 
  3. Nurican Yaşar 
 
  Elit Kadınlar 
  1. İpek Öztosun 
  2. Ece Calp 
  3. Sinem Özdil 
 
  Elit Erkekler 
  1. Emirhan Altıntaş 
  2. Oğuzhan Çakır 
  3. Ferhat Alyılmaz 
 
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İHA

                                         
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ISPARTA HABER
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