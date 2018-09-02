- Triatlon şampiyonları ödüllerini aldı- Türkiye Triatlon Federasyonu’nun 2018 faaliyet takviminde yer alan 16. Eğirdir Triatlonu, kapsamında yapılan ilk gün (1 Eylül) yarışmaları sonucunda dereceye giren sporcuların ödülleri verildi.Eğirdir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliği ile yapılan 16. Eğirdir Triatlonu ödül törenine; Ak Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Belediye Başkanı Ömer Şengöl, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Baş, Ak Parti Eğirdir İlçe Başkanı Veli Gök, Isparta Jandarma Komutanı J. Alb. Mustafa Özdurhan, Eğirdir Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, Eğirdir İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Altay, Eğirdir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür V. Gönül Şahin, yarışmacılar ve aileleri katıldılar.Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından ödül töreni öncesi desteklerinden dolayı Eğirdir protokolüne teşekkür plaketi takdim edildi.Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya; Ak Parti Isparta Milletvekili Recep Özel’e, Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş’a, Belediye Başkanı Ömer Şengöl’e, Eğirdir Emniyet Müdürü İsmail Karasakal’a, Eğirdir İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Altay’a, Eğirdir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür V. Gönül Şahin’e, Eğirdir YURT-KUR Müdürü Mevlüt Aydın’a, Eğirdir Sağlık Müdürü Dr. Enis Özdemir’e, Zabıta Müdürü Gamze Göksu’ya, Eğirdir Hal Mooüdürü Eşref Çatal’a, Triatlon Isparta İl Temsilcisi Çetin Maydan’a, Zabıta Komiseri Ayla Büyükçetin’e, Eğirdir Belediyesi Basın sorumluları Emrah Çelik ile Selçuk Tokgöz’e birer teşekkür plaketi takdim etti.1 Eylül 2018 Cumartesi günü yapılan yarışmalar sonunda dereceye girenlerin ödülleri protokol tarafından verildi.2018 Eğirdir Triatlon ve AQUATLON yarışmalarında dereceye giren sporcuların isimleri şöyle:1. Yağız Sarıkaya2. Ömer Ali Üstünkol3. Doruk Özer1. Ecrin Ada Onay2. Ecrin Güzel3. Nisa Cebeci1. Mikail İsmet Akkız2. Aytuğ Dokuyucu3. Mehmet Aydın1. Rüya Coşkun2. Öznur Metin3. Damla İnce1. Taha Eren Coşgun2. Arda Aracı3. Türker Kıyak1. Yosun Tutum2. Narin Yaren Çelik3. Gülce Temiz1. Hakan Tunç2. Mehmet Can Gülerdağ3. İ. Emir Karaca1. Nazik Tuba Kestel2. Nevra Başak Saatli3. Beyza Ayaşlıoğlu1. Selin Eyipoğlu2. Birsu Ulkat3. Bilge Ece Seyhan1. M. Bertuğ Polatcı2. Efe Egemen Şen3. Nurican Yaşar1. İpek Öztosun2. Ece Calp3. Sinem Özdil1. Emirhan Altıntaş2. Oğuzhan Çakır3. Ferhat AlyılmazİHA