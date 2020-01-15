ISPARTA'DA OTOBÜS DEVRİLDİ

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yolcu otobüsü kazasında ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 29 kişi yaralının olduğu bildirildi.Kaza bölgesine ambulanslar sevk edilldi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdehalleri gerçekleştirdi. Yolcu otobüsünün altında sıkışanların olduğu belirtiliyor.Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Yalvaç, Gelendost ve Şarkikaraağaç ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.