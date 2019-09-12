Isparta’da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu, 1 kişi ağır yaralandı.



Isparta'da trafik kazası

- Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, Suriye uyruklu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Isparta’da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu, 1 kişi ağır yaralandı.

Suriye uyruklu Beşar Mahmut'un kullandığı plakasız motosiklet, Zafer Mahallesi Deregümü Caddesi'nde, M.K.B. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastane











ISPARTA (AA) -



