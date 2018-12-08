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Denetimlerde yapılan kontoller sonucu çok sayıda motosiklet ve elektrikli bisiklet tescili,plakası,gücünün yüksek olması gibi sebeblerden trafikten alnıp çekici araç ile götürüldü.Trafik ekiplerinin bu uygulaması vatandaşlarca olumlu karşılandı. Vatandaşlar elektrikli bisikletler için ' Bu elektrikli bisikletler trafik kurallarına hiç uymuyoırlardı'' Dediler.Ayrıca elektrikli bisikletlerin götürüldüğü özel otoparklar ücretli olup işlem yapılana kadar alınmayan hergün için ücret yazılıp ileride icra gelebilme ihtimalinin olduğu belirtiliyor.Aşğıdaki linte Resmi gazete'de yaımlanan elektrikli bisiklet kanunları ve uyumluluk yasaları bulunmaktadır.