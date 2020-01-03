ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



30/12/2019 tarihinde Saat: 22.45 ve 23.10 sıralarında, 202 Cadde üzeri Barida Otel önünden Şehir merkezi istikametine seyreden 32 T 0115 plaka sayılı ticari otomobil sürücüsünün spin attığı ve alkollü olabileceği ihbarı ile ilgili kayıtlarımızın incelenmesi sonucu tespit edilen kural ihlallerine istinaden, tescil plakasına 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1a, 47/1b ve 46/2g maddelerinden “Görevli memurun uyarılarına riayet etmemek, Kırmızı ışık ihlali, Aksine bir işaret yoksa trafiği tehlikeye düşürecek şekilde art arda şerit değiştirmek” olmak üzere trafik idari para cezası tutanakları düzenlenmiştir.







