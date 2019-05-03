SÜRÜCÜLER DİKKAT! TRAFİĞE KAPALI YOL



Ek-Pet İnş. San. Taah. ve Tic. Ltd. ŞtiPnin taahhüdü altında bulunan " Isparta- Eğirdir Yolu (Eğirdir Geçişi ve KuleönU Varyantı Dahil) toprak işleri, sanat yapılan ve BSK yapılması" işinde yapım çalışmaları devam etmektedir.

04.05.2019 Cumartesi günü 13:00- 18:00 saatleri arasında, 32 - 02 K K. No.lu İsparta - Eğirdir Aynmı Barla İl Yolunun 3+000 kilometresinde bulunan Harmanören Taş Ocağı’nda patlatmalı kazı çalışması yapılacaktır. İlgili çalışma sebebiyle, belirtilen gün ve saatte Barla yolu trafiğe kapatılacaktır. Trafik Barla - Eğirdir yolu üzerinden sağlanacaktır.





Ruhi ÖZGEN

Bölge Müdürü a. Bölge Müdür



T.C.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13. Bölge Müdürlüğü