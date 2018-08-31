TC.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
13. Bölge Müdürlüğü
Konu : Yol Durumu (Patlatmalı Kazı Çalışması)
Ek-Pet İnş. San. Taah. ve Tic. Ltd. Şii’nin taahhüdü altında bulunan " Isparta- Eğirdir Yolu (Eğirdir Geçişi ve Kuleönü Varyantı Dahil) Km:0+000-40+260 arası toprak işleri, sanat yapılan ve BSK üstyapı işleri ikmal inşaatı " işinde yapım çalışmaları
devam etmektedir.
01.09.2018 Cumartesi günü 13:00- 18:00 saatleri arasında, 32 - 02 K. K. No.lu İsparta - Eğirdir Ayrımı Barla İl Yolunun 3+000 kilometresinde bulunan Harmanören Taş Ocağı’nda patlatmak kazı çalışması yapılacaktır. İlgili çalışma sebebiyle, belirtilen gün ve saatte Barla yolu trafiğe kapatılacaktır. Trafik Barla - Eğirdir yolu üzerinden sağlanacaktır.
Ruhi ÖZGEN Bölge Müdürü a. Bölge Müdür Yrd.