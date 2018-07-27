



T.C.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13. Bölge Müdürlüğü





Ek-Pet İnş. San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin taahhüdü altında bulunan " Isparta- Eğirdir Yolu (Eğirdir Geçişi ve Kuleünü Varyantı Dahil) Km:0+00ö-40+260 arası lupıak işleri, sanat yapılan ve BSK üstyapı işleri İkmal inşaatı İşinde yapım çalışmaları

devam etmektedir.

30.07.2018 Pazartesi günü 13:00 - 18:00 saatleri arasında, 32 - 02 K. K. No.lu İsparta - Eğirdir Ayrımı Barla İl Yolunun 3+000 kilometresinde bulunan Harmanören Taş Ocağı nda patlatmalı kazı çalışması yapılacaktır. İlgili çalışma sebebiyle, belirtilen gün ve saatte Barla yolu trafiğe kapatılacaktır. Trafik Barla - Eğirdir yolu üzerinden sağlanacaktır.



Ruhi ÖZGEN Bölge Müdürü a.

Böl. Müd. Yrd.



