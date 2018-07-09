T.C.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13. Bölge Müdürlüğü





685-01 K,K.No.lu Isparta-Burdur bölünmüş karayolunun (Migros Kavşağı yanı) Km: 21+650’de 1 adet Çelik K.onstrük3iyon Yaya Üst Geçidinin platform montaj çalışması yapılacaktır.

Montaj ile ilgili çalışma 09.07.2018 tarihinde 14:00 ile 18:00 saatleri arasında yapılacak olup; Isparta-Burdur yönünde ve Burdur İsparta yönünde trafik, gerekli trafik önlemleri alınarak bölünmüş yolun birer şeridi kapatılarak trafik akışı sağlanacaktır.



Ruhi ÖZGEN Bölge Müdürü a. Bölge Müdür Yrd.

