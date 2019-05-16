T.C.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13. Bölge Müdürlüğü

Konu ; Yol Durumu (Patlatmalı Kazı Çalışması)

Ek-Pet tnş. San. Taah. ve Tİc, Ltd. Şd.’nin taahhüdü altında bulunan " Isparta- Eğirdir Yolu (Eğirdir Geçişi ve Kuleönü Varyantı Dahil) toprak işleri, sanat yapılan ve BSK yapılması" işinde yapım çalışmaları devam etmektedir.

15.05.2019 Çarşamba günü 13:00 - 18:00 saatleri arasında, 32 - 02 K. K. No.lu İsparta - Eğirdir Aynmı Barla İl Yolunun 3+000 kilometresinde bulunan Harmanören Taş Ocağı’nda patlatmalı kazı çalışması yapılacaktır. İlgili çalışma sebebiyle, belirtilen gün ve saatte Barla yolu trafiğe kapatılacaktır. Trafik Barla - Eğirdir yolu üzerinden sağlanacaktır.





Mustafa DEDEOĞLU Bölge Müdürü a. Bölge Müdür Yrd.