TC.ISPARTA VALİLİĞİİl Tarım ve Orman MüdürlüğüSayı : 59916911-621.99-E.3170534 16.10.2019Konu : İl Müdürümüz Adaçayı ÜreticisiniTarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzce yürütülen "Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi" projesi çerçevesinde, İlimizde 2019 yılında Tıbbi adaçayı (Salvia officinalis) ve Tıbbi nane (Mentha piperita) demonstrasyonları kurulmuştur.Isparta Merkez Yakaören köyü ve Merkez Büyükkışla köyünde 2 çiftçimize 8.000 adet adaçayı fidesi, Merkez Gelincik köyünde 1 çiftçimize 10.500 adet tıbbi nane fidesi verilmiştir.Tıbbi adaçayı (Salvia officinalis) sağlık sorunlarının tedavisinde ve ilaç sektöründe en yaygın kullanılan adaçayı türüdür. Ayrıca, adaçayına; İyi Tarım Uygulamaları Tarımsal Destek kapsamında; Tıbbi Aromatik Bitkiler Bireysel Sertifika 100 TL/da, Grup Sertifikası 50 TL/da destek verilmektedirTıbbi adaçayı (Salvia officinalis) verilen Yakaören Köyü üreticilerimizden S.S. Yakaören Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Ramazan Demir 4.000 adet tıbbi adaçayı fidesini 500 mlik alanda yetiştirmektedir.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Murat Dolunay beraberindeki Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ali Bayraklı, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Fatma Kurt Aydın ve teknik personellerle birlikte üreticimizi Yakaören köyünde ziyaret ettiler.İl Müdürü Dolunay, adaçayı üretim parselini dolaşarak üreticilerle ile sohbet etme fırsatı buldu. Üreticilerin gerek fiyat gerek pazarlama gerekse hastalık zararlı konularındaki sıkıntılarını dinledi.İl Müdürlüğü personeli ile birlikte her zaman üreticilerimizin yanlarında olduklarını belirten Dolunay, "Fikrin Varsa Söyle sisteminin önemini vurgulayarak tarım teşkilatı olarak bundan önce olduğu bundan sonrada her zaman ve her konuda çiftçilerimizin yanında olmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz" dedi.