ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU



İsparta İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK/YPG ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütleri ile mücadele kapsamında 2019 yılı haziran ayında;

FETÖ/PDY Terör Örgütü ile mücadele kapsamında haziran ayı içerisinde Isparta ili genelinde; “Silahtı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan A.K. A.T, S.K ve H.T isimli 4 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş olup 3 şahıs tutuklanmıştır.

PKK/KCK/YPG I erör Örgütü ile mücadele kapsamında haziran ayı içerisinde Isparta ili genelinde; V.Ö. Ç.T, H.Y, F.P. H.P. A.S. M.S, F.H. F.A, E.B. M.S. A, B.Ö ve M.N. Ö isimli 13 şahıs “ Sosyal medya Üzerinden Propaganda Yapmak" suçundan yakalanarak adli mercilere sevk edilmiştir.

Terör Örgütleri ile mücadelemiz aralıksız olarak devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.