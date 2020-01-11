Tarımsal Eğitimin Başlamasının 174’üncü Yılı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde ülkemizde tarımsal eğitimin başlamasının 174. yılı dolayısıyla program düzenledi. Ziraat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen törene Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, akademisyenler, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı.Ziraat fakültesi öğrencilerinin konseriyle başlayan programda halk oyunları ekipleri de kısa bir gösteri sundular. Programda konuşmacılar tarafından tarımsal eğitimin geçmişten günümüze yaşadığı değişimler ile tarım ve ziraat mühendisliğinin önemi aktarılırken, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mevlüt Gül tarafından da fakültede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.İnsanoğlu ayağını toprağa bastığı andan itibaren tarım ve ziraatin var olduğunu söyleyen Vali Seymenoğlu genç ziraat mühendisi adaylarına seslenerek “Ne olur toprağı sevin! Toprağı sevmedikten sonra toprağa saygı duymadıktan sonra istediğiniz kadar üst düzeyde diplomalar alın emin olun ki hiç biri işe yaramıyor arkadaşlar. Bu toprak olmazsa olmaz, onun için ne olur toprağı sevelim. Toprağı sevmemiz içinde coğrafyada dolaşmanız lazım. Bu eğitimi alma anlamında bulunmaz bir coğrafyadasınız, ne olur sınıfların dışına çıkalım sevgili arkadaşlar. Mezun olduktan sonra bir çiftçinin derdiyle dertlenememişseniz, onlara yol gösterememişseniz bu diplomanın hakkını vermemiş oluruz. Ama eminim ki sizler bunu yapacaksınız. Bunu yaparsanız hem kendiniz mutlu olacaksınız hem yaptığınız işin daha rahat faydasını görmüş olacaksınız.” dedi.Konuşmaların ardından Ziraat Fakültesi akademisyenlerinden profesör olan doçent doktorlara binişleri Vali Seymenoğlu tarafından giydirildi. Programda ayrıca unvan alan diğer akademik personele de protokol üyeleri tarafından binişleri giydirilirken fakültede başarılı projelere imza atan akademik personel ve öğrencilere ise plaket takdimi gerçekleştirildi.